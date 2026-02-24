El Gobierno de Uruguay declara la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar de "alta patogenicidad"

Archivo - Un trabajador con traje de bioseguridad sostiene una gallina como ejemplo de las medidas preventivas tomadas durante brotes de gripe aviar en granjas avícolas - Europa Press/Contacto/Shutterstock - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Uruguay ha declarado este martes la emergencia sanitaria nacional tras haber detectado casos de gripe aviar de "alta patogenicidad" en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones, que ocupan la línea de costa uruguaya entre Montevideo y Brasil.

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), ha resuelto declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones", reza el comunicado emitido por la cartera, que basa la decisión en un informe técnico de la División de Sanidad Animal.

En virtud de la emergencia sanitaria, el Ministerio ha dispuesto "restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional" de aves de traspatio --criadas de manera doméstica, principalmente para autoconsumo-- y que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola.

Asimismo, la medida obliga a que las aves que generalmente sean de traspatio y las criadas al aire libre sean "alojadas en instalaciones cerradas techadas", y suspende también "ferias, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional".

El Ministerio, además, ha aprovechado la difusión de la declaración de emergencia sanitaria para recordar a los productores y a la población en general "la importancia de extremar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha a los canales oficiales, a fin de contribuir a la prevención y control de la enfermedad".

De hecho, ha ahondado a este respecto con otro comunicado difundido en redes sociales en el que, si bien ha recordado que "esta enfermedad no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos", ha recomendado a los productores avícolas que tomen medidas como "evitar el ingreso de personas" en sus instalaciones, "desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos", mantener una "limpieza rigurosa del calzado" y "usar ropa exclusiva para trabajar con las aves", entre otras medidas.

Al hilo, la cartera ha pedido a los profesionales de este ámbito que, ante cualquier sospecha, no manipulen ni trasladen aves afectadas, que usen protección personal como mascarillas, guantes o gafas y que contacten "de inmediato" con las oficinas del Ministerio de su zona para informarles de la situación en sus instalaciones.