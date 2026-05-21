Miles de personas claman en Uruguay por la memoria, verdad y justicia de los desaparecidos durante la dictadura

Marcha del Silencio celebrada este 20 de mayo en Montevideo (Uruguay) - PRESIDENCIA DE URUGUAY

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han dado cita este miércoles en las arterias del centro de Montevideo con motivo de la Marcha del Silencio que cada 20 de mayo se lleva a cabo en la capital uruguaya en aras de reclamar memoria, verdad y justicia en la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en que estuvo sumida el país entre 1973 y 1985.

Lo han hecho bajo el lema '30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?', siguiendo un recorrido que ha encontrado su génesis en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina y ha finalizado en la plaza Libertad. Todo ello en medio de un sepulcral silencio interrumpido por la lectura de los nombres de las 205 personas detenidas-desaparecidas, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, a cada uno de los cuales los asistentes ha respondido al unísono con un contundente "presente".

"Es una emoción muy grande porque es la culminación de una nueva marcha, de un nuevo esfuerzo de un montón de compañeros y compañeras", ha manifestado en declaraciones a la cadena TV Ciudad Ignacio Erradonea como integrante de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, destacando seguidamente que esta movilización se ha convertido en algo "masivo", dando cuenta que "vale la pena seguir peleando" para "encontrarlos a todos".

Asimismo, Erradonea ha respondido a las declaraciones formuladas por el comandante en jefe del Ejército del país, Mario Stevenazzi, en las cuales ha aseverado que el órgano castrense "no esconde nada" y que el mismo ya ha entregado "toda la información disponible". Sobre las mismas, el integrante de la organización ha afeado "tener que escuchar" a una persona de tal rango decir "que no tiene nada que aportar" cuando, ha condenado, "se calló la boca cuando se produjeron hallazgos en el Batallón 14" y han "mentido toda la vida".

"¿Hasta cuándo tenemos que seguir soportando que un comandante en jefe se haga la víctima declarando 'que yo ya aporté todo' y que se sienten agredidos cuando los agresores son ellos porque quien hizo desaparecer a los familiares fueron las Fuerzas Armadas?", se ha preguntado subrayando que son estas las que tienen que "devolver" a los familiares los cuerpos de las víctimas.

Al hilo, Erradonea ha cuestionado que se permita a un comandante en jefe la realización de declaraciones de ese calibre "eludiendo toda la responsabilidad que le corresponde a las Fuerzas Armadas", al tiempo que ha alertado de la "falta de definición" de un Gobierno que, ha considerado, "no ejerce la autoridad de exigirles una respuesta".

Sus palabras van en línea con las de Alba González Souza, madre del desaparecido el 1 de octubre de 1976 Rafael Lezama. La misma recordó días antes en una rueda de prensa que ya son tres décadas de marchar en esta jornada y "más de 50" reclamando que "la impunidad sigue presente" en el país rioplatense.

Por ello, en esa misma convocatoria, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una "política integral de búsqueda" por parte del Ejecutivo central, liderado por Yamandú Orsi, y que "la orden (presidencial) a las Fuerzas Armadas" no tenga "más dilaciones".

A este respecto también se ha pronunciado Elena Zaffaroni, otra integrante de la misma organización, en una entrevista para el noticiero uruguayo Subrayado, donde ha acusado una falta de compromiso por parte de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo en el país.

"Ninguno dijo sí", ha recalcado Zaffaroni con relación al acto de dar la orden presidencial a las Fuerzas Armadas para que hagan entrega de toda la información de que disponen sobre los desaparecidos durante la dictadura.

Por su parte, el propio Orsi ha publicado en redes un mensaje en el que reza que "a 50 años" los uruguayos siguen "buscando más respuestas, porque no son sólo memoria". "La vida se sigue abriendo, año tras año y en silencio, en un gigantesco abrazo", agrega la publicación.

Del mismo modo, escribiendo la frase "la memoria es raíz, es lo que nos sostiene", el mandatario ha compartido un vídeo generado con material de archivo y producido con Inteligencia Artificial en el cual se recuerda los asesinatos, un 20 de mayo, de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en el marco de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur en América en el año 1976.